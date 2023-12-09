2023 Dominators
Despite the regulatory, legislative, and other existential threats to the business model, franchising continues to grow and evolve. (See the IFA’s Legislative Update column in this issue). The evidence is in the numbers, as the following tables from FRANdata demonstrate.
Multi-unit/multi-brand operators continue to increase in number and reach with each passing year. Flynn Restaurant Group (FRG), the country’s largest franchisee, with more than 2,600 restaurants, $4.2 billion in annual sales, and 75,000 employees dominates in the U.S. And this past summer, the company realized a long-held dream to grow internationally by expanding into Australia with the purchase of 260 Pizza Huts—along with the master franchise license for the country.
FRG may be the largest, but it’s only one of many multi-unit/multi-brand franchisee organizations that dominate franchising today. These “Dominators” grow through acquisitions, new unit buildouts, refranchising, and buying up units from retiring or underperforming franchisees—a trend that only accelerated during Covid-19 as smaller or weaker operators sold out to larger and stronger ones.
Banking on their good credit, solid infrastructure, and proven track record, these larger operators are creating historically large franchisee organizations that have changed the face of modern franchising.
Today, during these post-pandemic (we hope) times, these dominators continue to create jobs by the thousands, hiring young employees and providing a career path for them to grow and become the next generation of franchise leaders. And they give back to their communities, encouraging employees to support local organizations and charities.
From its early days as a “buy yourself a job” for mom-and-pop operators, franchising has come a long way, baby!
LARGEST FRANCHISEES BY STATE
|
STATES & D.C.
|
LARGEST FRANCHISEE
|
UNITSTS
|
ALABAMA
|
PREMIER KINGS
|
122
|
ALASKA
|
MICHAEL DAVIDSON; SUBWAY DEVELOPMENT OF ALASKA (tie)
|
21
|
ARIZONA
|
DESERT DE ORO FOODS
|
172
|
ARKANSAS
|
K-MAC ENTERPRISES
|
95
|
CALIFORNIA
|
G & M OIL CO
|
279
|
COLORADO
|
FLYNN RESTAURANT GROUP
|
137
|
CONNECTICUT
|
GREAT AMERICAN DONUT/ICA DONUTS/VALLEY DONUTS/D&D PLAINVILLE
|
41
|
D.C.
|
KOVAN GROUP
|
11
|
DELAWARE
|
NISTAZOS AND SONGS FRANCHISE MANAGEMENT SERVICES
|
23
|
FLORIDA
|
SUMMIT RESTAURANT GROUP (NEIGHBORHOOD HOSPITALITY/ARGONNE CAPITAL)
|
216
|
GEORGIA
|
GPS HOSPITALITY
|
137
|
HAWAII
|
KAZI FOODS
|
37
|
IDAHO
|
FLYNN RESTAURANT GROUP
|
53
|
ILLINOIS
|
THE DHANANI GROUP
|
208
|
INDIANA
|
FLYNN RESTAURANT GROUP
|
139
|
IOWA
|
MERCHANT INVESTMENTS
|
40
|
KANSAS
|
ROTTINGHAUS COMPANY
|
150
|
KENTUCKY
|
FOURTEEN FOODS
|
62
|
LOUISIANA
|
GPS HOSPITALITY
|
119
|
MAINE
|
MDM MANAGEMENT GROUP/MYSTIC VALLEY MANAGEMENT
|
36
|
MARYLAND
|
FLYNN RESTAURANT GROUP
|
91
|
MASSACHUSETTS
|
HK ENTERPRISES; CAPE COD ENTERPRISES/COUTO MANAGEMENT GROUP/DARTMOUTH MANAGEMENT GROUP/CAPE MANAGEMENT TEAM (tie)
|
73
|
MICHIGAN
|
TEAM SCHOSTAK FAMILY RESTAURANTS
|
133
|
MINNESOTA
|
THE DHANANI GROUP
|
106
|
MISSISSIPPI
|
CARLISLE
|
78
|
MISSOURI
|
FLYNN RESTAURANT GROUP
|
212
|
MONTANA
|
MERIDIAN RESTAURANTS UNLIMITED
|
22
|
NEBRASKA
|
THE DHANANI GROUP
|
70
|
NEVADA
|
DIVERSIFIED RESTAURANT GROUP
|
89
|
NEW HAMPSHIRE
|
NGP MANAGEMENT
|
44
|
NEW JERSEY
|
THE BRIAD GROUP
|
63
|
NEW MEXICO
|
MERRITT GROUP
|
69
|
NEW YORK
|
METRO FRANCHISING COMMISSARY
|
139
|
NORTH CAROLINA
|
CARROLS RESTAURANT GROUP
|
157
|
NORTH DAKOTA
|
MIDWEST SUBWAY DEVELOPMENT
|
20
|
OHIO
|
THE COVELLI FAMILY LIMITED PARTNERSHIP
|
135
|
OKLAHOMA
|
FLYNN RESTAURANT GROUP
|
113
|
OREGON
|
JCK RESTAURANTS/KB RESTAURANTS
|
71
|
PENNSYLVANNIA
|
FLYNN RESTAURANT GROUP
|
123
|
RHODE ISLAND
|
DAN’S MANAGEMENT COMPANY
|
31
|
SOUTH CAROLINA
|
CAROLINA RESTAURANT GROUP
|
53
|
SOUTH DAKOTA
|
CAVE ENTERPRISES OPERATIONS
|
23
|
TENNESSEE
|
CARROLS RESTAURANT GROUP
|
127
|
TEXAS
|
THE DHANANI GROUP
|
712
|
UTAH
|
SIZZLING PLATTER
|
74
|
VERMONT
|
VERMONT DONUT ENTERPRISES
|
17
|
VIRGINIA
|
BODDIE-NOELL ENTERPRISES
|
176
|
WASHINGTON
|
NORTHWEST RESTAURANTS
|
106
|
WEST VIRGINIA
|
LITTLE GENERAL STORE
|
48
|
WISCONSIN
|
CAVE ENTERPRISES OPERATIONS
|
108
|
WYOMING
|
GRAND MERE RESTAURANT GROUP
|
20
ENTIRE U.S.
|
MSA
|
FRANCHISED UNITS
|
LOS ANGELES-RIVERSIDE-ORANGE COUNTY CA
|
19,204
|
NEW YORK-NORTHERN NEW JERSEY-LONG ISLAND NY-NJ-CT-PA
|
18,834
|
CHICAGO-GARY-KENOSHA IL-IN-WI
|
11,175
|
WASHINGTON-BALTIMORE DC-MD-VA-WV
|
10,639
|
DALLAS-FORT WORTH TX
|
10,421
|
HOUSTON-GALVESTON-BRAZORIA TX
|
9,452
|
ATLANTA GA
|
8,609
|
SAN FRANCISCO-OAKLAND-SAN JOSE CA
|
7,781
|
BOSTON-WORCESTER-LAWRENCE MA-NH-ME-CT
|
7,347
|
PHILADELPHIA-WILMINGTON-ATLANTIC CITY PA-NJ-DE-MD
|
7,106
|
DETROIT-ANN ARBOR-FLINT MI
|
6,447
|
PHOENIX-MESA AZ
|
5,968
|
SEATTLE-TACOMA-BREMERTON WA
|
5,054
|
DENVER-BOULDER-GREELEY CO
|
4,951
|
MIAMI-FORT LAUDERDALE FL
|
4,657
|
MINNEAPOLIS-SAINT PAUL MN-WI
|
4,646
|
TAMPA-SAINT PETERSBURG-CLEARWATER FL
|
4,515
|
SAN DIEGO CA
|
3,860
|
CHARLOTTE-GASTONIA-ROCK HILL NC-SC
|
3,822
|
ORLANDO FL
|
3,754
|
SAINT LOUIS MO-IL
|
3,715
|
CLEVELAND-AKRON OH
|
3,526
|
PORTLAND-SALEM OR-WA
|
3,358
|
LAS VEGAS NV-AZ
|
3,255
|
CINCINNATI-HAMILTON OH-KY-IN
|
3,220
|
INDIANAPOLIS IN
|
3,184
|
SACRAMENTO-YOLO CA
|
3,071
|
SAN ANTONIO TX
|
3,056
|
AUSTIN-SAN MARCOS TX
|
2,999
|
NASHVILLE TN
|
2,991
|
KANSAS CITY MO-KS
|
2,964
|
RALEIGH-DURHAM-CHAPEL HILL NC
|
2,933
|
PITTSBURGH PA
|
2,832
|
NORFOLK-VIRGINIA BEACH-NEWPORT NEWS VA-NC
|
2,801
|
COLUMBUS OH
|
2,737
|
MILWAUKEE-RACINE WI
|
2,392
|
JACKSONVILLE FL
|
2,316
|
SALT LAKE CITY-OGDEN UT
|
2,262
|
OKLAHOMA CITY OK
|
2,086
|
WEST PALM BEACH-BOCA RATON FL
|
2,057
|
RICHMOND-PETERSBURG VA
|
1,956
|
GREENVILLE-SPARTANBURG-ANDERSON SC
|
1,877
|
HARTFORD CT
|
1,818
|
GREENSBORO--WINSTON-SALEM-HIGH POINT NC
|
1,788
|
LOUISVILLE KY-IN
|
1,667
|
NEW ORLEANS LA
|
1,656
|
MEMPHIS TN-AR-MS
|
1,619
|
OMAHA NE-IA
|
1,467
|
BIRMINGHAM AL
|
1,453
|
GRAND RAPIDS-MUSKEGON-HOLLAND MI
|
1,445
|
KNOXVILLE TN
|
1,445
|
DAYTON-SPRINGFIELD OH
|
1,337
|
TULSA OK
|
1,285
|
CHARLESTON-NORTH CHARLESTON SC
|
1,283
|
SARASOTA-BRADENTON FL
|
1,239
|
LITTLE ROCK-NORTH LITTLE ROCK AR
|
1,177
|
FRESNO CA
|
1,164
|
COLORADO SPRINGS CO
|
1,155
|
FORT MYERS-CAPE CORAL FL
|
1,146
|
TUCSON AZ
|
1,144
|
COLUMBIA SC
|
1,131
|
DES MOINES IA
|
1,119
|
ALBUQUERQUE NM
|
1,116
|
BUFFALO-NIAGARA FALLS NY
|
1,088
|
BATON ROUGE LA
|
1,071
|
HONOLULU HI
|
1,063
|
BOISE CITY ID
|
1,028
|
LEXINGTON KY
|
991
|
ROCHESTER NY
|
988
|
MOBILE AL
|
980
|
ALBANY-SCHENECTADY-TROY NY
|
973
|
CHATTANOOGA TN-GA
|
936
|
WICHITA KS
|
935
|
EL PASO TX
|
935
|
HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE PA
|
920
|
BAKERSFIELD CA
|
918
|
PROVIDENCE-FALL RIVER-WARWICK RI-MA
|
917
|
MADISON WI
|
901
|
STOCKTON-LODI CA
|
842
|
AUGUSTA-AIKEN GA-SC
|
840
|
DAYTONA BEACH FL
|
839
|
ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON PA
|
837
|
MELBOURNE-TITUSVILLE-PALM BAY FL
|
818
|
LAKELAND-WINTER HAVEN FL
|
809
|
FAYETTEVILLE-SPRINGDALE-ROGERS AR
|
802
|
JACKSON MS
|
794
|
TOLEDO OH
|
769
|
SAVANNAH GA
|
755
|
HUNTSVILLE AL
|
752
|
PENSACOLA FL
|
749
|
FORT WAYNE IN
|
720
|
SYRACUSE NY
|
707
|
MCALLEN-EDINBURG-MISSION TX
|
701
|
MYRTLE BEACH SC
|
700
|
WILMINGTON NC
|
690
|
PROVO-OREM UT
|
684
|
SCRANTON--WILKES-BARRE--HAZLETON PA
|
659
|
FORT PIERCE-PORT SAINT LUCIE FL
|
648
|
MODESTO CA
|
644
|
SPOKANE WA
|
642
|
RENO NV
|
642
|
JOHNSON CITY-KINGSPORT-BRISTOL TN-VA
|
635
|
SPRINGFIELD MO
|
635
|
LAFAYETTE LA
|
630
|
MACON GA
|
615
|
YOUNGSTOWN-WARREN OH
|
603
|
LANSING-EAST LANSING MI
|
593
|
APPLETON-OSHKOSH-NEENAH WI
|
592
|
FORT COLLINS-LOVELAND CO
|
591
LARGEST FRANCHISEES BY REGION
|
WEST
|
UNITS
|
G & M OIL CO
|
279
|
HARMAN MANAGEMENT
|
244
|
AMERICAN WEST RESTAURANT GROUP
|
233
|
FLYNN RESTAURANT GROUP
|
222
|
AKASH MANAGEMENT
|
211
|
MOUNTAIN WEST
|
UNITS
|
FLYNN RESTAURANT GROUP
|
245
|
SIZZLING PLATTER
|
118
|
HARMAN MANAGEMENT
|
106
|
ALVARADO CONCEPTS
|
94
|
MBN BRANDS
|
81
|
SOUTHWEST
|
UNITS
|
DESERT DE ORO FOODS
|
182
|
MERRITT GROUP
|
143
|
DIVERSIFIED RESTAURANT GROUP
|
89
|
TERRIBLE HERBST
|
85
|
STINE ENTERPRISES
|
79
|
PLAINS
|
UNITS
|
FLYNN RESTAURANT GROUP
|
490
|
ROTTINGHAUS COMPANY
|
285
|
LOVE’S TRAVEL STOPS & COUNTRY STORES
|
177
|
K-MAC ENTERPRISES
|
162
|
FUGATE ENTERPRISES
|
138
|
MIDWEST
|
UNITS
|
DHANANI GROUP
|
460
|
FLYNN RESTAURANT GROUP
|
322
|
CARROLS RESTAURANT GROUP
|
294
|
KBP BRANDS
|
277
|
ALLINE SALON GROUP
|
212
|
SOUTH
|
UNITS
|
DHANANI GROUP
|
999
|
FLYNN RESTAURANT GROUP
|
810
|
SUN HOLDINGS
|
662
|
CARROLS RESTAURANT GROUP
|
546
|
KBP BRANDS
|
496
|
EAST
|
UNITS
|
FLYNN RESTAURANT GROUP
|
262
|
CARROLS RESTAURANT GROUP
|
229
|
FQSR (dba KBP BRANDS)
|
143
|
METRO FRANCHISING COMMISSARY
|
139
|
BRIAD RESTAURANT & LODGING GROUP
|
113
|
NEW ENGLAND
|
UNITS
|
NGP MANAGEMENT
|
123
|
CAFUA MANAGEMENT COMPANY (CMC)
|
117
|
THE DHANANI GROUP
|
104
|
HK ENTERPRISES
|
89
|
CAPE COD ENTERPRISES/COUTO MANAGEMENT GROUP/DARTMOUTH MANAGEMENT GROUP/CAPE MANAGEMENT TEAM
|
85
Note: Data based on most current FDDs.
Source: FRANdata
Share this Feature
Recommended Reading:
Comments:comments powered by Disqus
FRANCHISE TOPICS
- Multi-Unit Franchising
- Get Started in Franchising
- Growth
- Operations
- Open New Units
- Leadership
- Marketing
- Technology
- Legal
- Awards
- Rankings
- Trends
- Featured Franchise Stories
FEATURED IN
Multi-Unit Franchisee Magazine: Issue 4, 2023
$125,000
$180,000