 2023 Dominators
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2023 Dominators

By: Multi-Unit Franchisee | 303 Reads |
Featured in: Multi-Unit Franchisee Magazine: Issue 4, 2023

2023 Dominators

Despite the regulatory, legislative, and other existential threats to the business model, franchising continues to grow and evolve. (See the IFA’s Legislative Update column in this issue). The evidence is in the numbers, as the following tables from FRANdata demonstrate.

Multi-unit/multi-brand operators continue to increase in number and reach with each passing year. Flynn Restaurant Group (FRG), the country’s largest franchisee, with more than 2,600 restaurants, $4.2 billion in annual sales, and 75,000 employees dominates in the U.S. And this past summer, the company realized a long-held dream to grow internationally by expanding into Australia with the purchase of 260 Pizza Huts—along with the master franchise license for the country.

FRG may be the largest, but it’s only one of many multi-unit/multi-brand franchisee organizations that dominate franchising today. These “Dominators” grow through acquisitions, new unit buildouts, refranchising, and buying up units from retiring or underperforming franchisees—a trend that only accelerated during Covid-19 as smaller or weaker operators sold out to larger and stronger ones.

Banking on their good credit, solid infrastructure, and proven track record, these larger operators are creating historically large franchisee organizations that have changed the face of modern franchising.

Today, during these post-pandemic (we hope) times, these dominators continue to create jobs by the thousands, hiring young employees and providing a career path for them to grow and become the next generation of franchise leaders. And they give back to their communities, encouraging employees to support local organizations and charities.

From its early days as a “buy yourself a job” for mom-and-pop operators, franchising has come a long way, baby!

LARGEST FRANCHISEES BY STATE

STATES & D.C.

LARGEST FRANCHISEE

UNITSTS

ALABAMA

PREMIER KINGS 

122

ALASKA

MICHAEL DAVIDSON; SUBWAY DEVELOPMENT OF ALASKA (tie)

21

ARIZONA

DESERT DE ORO FOODS 

172

ARKANSAS

K-MAC ENTERPRISES 

95

CALIFORNIA

G & M OIL CO

279

COLORADO

FLYNN RESTAURANT GROUP

137

CONNECTICUT

GREAT AMERICAN DONUT/ICA DONUTS/VALLEY DONUTS/D&D PLAINVILLE

41

D.C.

KOVAN GROUP

11

DELAWARE

NISTAZOS AND SONGS FRANCHISE MANAGEMENT SERVICES

23

FLORIDA

SUMMIT RESTAURANT GROUP (NEIGHBORHOOD HOSPITALITY/ARGONNE CAPITAL)

216

GEORGIA

GPS HOSPITALITY

137

HAWAII

KAZI FOODS 

37

IDAHO

FLYNN RESTAURANT GROUP

53

ILLINOIS

THE DHANANI GROUP

208

INDIANA

FLYNN RESTAURANT GROUP

139

IOWA

MERCHANT INVESTMENTS 

40

KANSAS

ROTTINGHAUS COMPANY 

150

KENTUCKY

FOURTEEN FOODS

62

LOUISIANA

GPS HOSPITALITY

119

MAINE

MDM MANAGEMENT GROUP/MYSTIC VALLEY MANAGEMENT 

36

MARYLAND

FLYNN RESTAURANT GROUP

91

MASSACHUSETTS

HK ENTERPRISES; CAPE COD ENTERPRISES/COUTO MANAGEMENT GROUP/DARTMOUTH MANAGEMENT GROUP/CAPE MANAGEMENT TEAM (tie)

73

MICHIGAN

TEAM SCHOSTAK FAMILY RESTAURANTS

133

MINNESOTA

THE DHANANI GROUP

106

MISSISSIPPI

CARLISLE

78

MISSOURI

FLYNN RESTAURANT GROUP

212

MONTANA

MERIDIAN RESTAURANTS UNLIMITED

22

NEBRASKA

THE DHANANI GROUP

70

NEVADA

DIVERSIFIED RESTAURANT GROUP

89

NEW HAMPSHIRE

NGP MANAGEMENT

44

NEW JERSEY

THE BRIAD GROUP

63

NEW MEXICO

MERRITT GROUP

69

NEW YORK

METRO FRANCHISING COMMISSARY

139

NORTH CAROLINA

CARROLS RESTAURANT GROUP 

157

NORTH DAKOTA

MIDWEST SUBWAY DEVELOPMENT

20

OHIO

THE COVELLI FAMILY LIMITED PARTNERSHIP

135

OKLAHOMA

FLYNN RESTAURANT GROUP

113

OREGON

JCK RESTAURANTS/KB RESTAURANTS 

71

PENNSYLVANNIA

FLYNN RESTAURANT GROUP

123

RHODE ISLAND

DAN’S MANAGEMENT COMPANY

31

SOUTH CAROLINA

CAROLINA RESTAURANT GROUP 

53

SOUTH DAKOTA

CAVE ENTERPRISES OPERATIONS

23

TENNESSEE

CARROLS RESTAURANT GROUP 

127

TEXAS

THE DHANANI GROUP

712

UTAH

SIZZLING PLATTER 

74

VERMONT

VERMONT DONUT ENTERPRISES

17

VIRGINIA

BODDIE-NOELL ENTERPRISES 

176

WASHINGTON

NORTHWEST RESTAURANTS 

106

WEST VIRGINIA

LITTLE GENERAL STORE 

48

WISCONSIN

CAVE ENTERPRISES OPERATIONS

108

WYOMING

GRAND MERE RESTAURANT GROUP

20

ENTIRE U.S.

MSA

FRANCHISED UNITS

LOS ANGELES-RIVERSIDE-ORANGE COUNTY CA

19,204

NEW YORK-NORTHERN NEW JERSEY-LONG ISLAND NY-NJ-CT-PA

18,834

CHICAGO-GARY-KENOSHA IL-IN-WI

11,175

WASHINGTON-BALTIMORE DC-MD-VA-WV

10,639

DALLAS-FORT WORTH TX

10,421

HOUSTON-GALVESTON-BRAZORIA TX

9,452

ATLANTA GA

8,609

SAN FRANCISCO-OAKLAND-SAN JOSE CA

7,781

BOSTON-WORCESTER-LAWRENCE MA-NH-ME-CT

7,347

PHILADELPHIA-WILMINGTON-ATLANTIC CITY PA-NJ-DE-MD

7,106

DETROIT-ANN ARBOR-FLINT MI

6,447

PHOENIX-MESA AZ

5,968

SEATTLE-TACOMA-BREMERTON WA

5,054

DENVER-BOULDER-GREELEY CO

4,951

MIAMI-FORT LAUDERDALE FL

4,657

MINNEAPOLIS-SAINT PAUL MN-WI

4,646

TAMPA-SAINT PETERSBURG-CLEARWATER FL

4,515

SAN DIEGO CA

3,860

CHARLOTTE-GASTONIA-ROCK HILL NC-SC

3,822

ORLANDO FL

3,754

SAINT LOUIS MO-IL

3,715

CLEVELAND-AKRON OH

3,526

PORTLAND-SALEM OR-WA

3,358

LAS VEGAS NV-AZ

3,255

CINCINNATI-HAMILTON OH-KY-IN

3,220

INDIANAPOLIS IN

3,184

SACRAMENTO-YOLO CA

3,071

SAN ANTONIO TX

3,056

AUSTIN-SAN MARCOS TX

2,999

NASHVILLE TN

2,991

KANSAS CITY MO-KS

2,964

RALEIGH-DURHAM-CHAPEL HILL NC

2,933

PITTSBURGH PA

2,832

NORFOLK-VIRGINIA BEACH-NEWPORT NEWS VA-NC

2,801

COLUMBUS OH

2,737

MILWAUKEE-RACINE WI

2,392

JACKSONVILLE FL

2,316

SALT LAKE CITY-OGDEN UT

2,262

OKLAHOMA CITY OK

2,086

WEST PALM BEACH-BOCA RATON FL

2,057

RICHMOND-PETERSBURG VA

1,956

GREENVILLE-SPARTANBURG-ANDERSON SC

1,877

HARTFORD CT

1,818

GREENSBORO--WINSTON-SALEM-HIGH POINT NC

1,788

LOUISVILLE KY-IN

1,667

NEW ORLEANS LA

1,656

MEMPHIS TN-AR-MS

1,619

OMAHA NE-IA

1,467

BIRMINGHAM AL

1,453

GRAND RAPIDS-MUSKEGON-HOLLAND MI

1,445

KNOXVILLE TN

1,445

DAYTON-SPRINGFIELD OH

1,337

TULSA OK

1,285

CHARLESTON-NORTH CHARLESTON SC

1,283

SARASOTA-BRADENTON FL

1,239

LITTLE ROCK-NORTH LITTLE ROCK AR

1,177

FRESNO CA

1,164

COLORADO SPRINGS CO

1,155

FORT MYERS-CAPE CORAL FL

1,146

TUCSON AZ

1,144

COLUMBIA SC

1,131

DES MOINES IA

1,119

ALBUQUERQUE NM

1,116

BUFFALO-NIAGARA FALLS NY

1,088

BATON ROUGE LA

1,071

HONOLULU HI

1,063

BOISE CITY ID

1,028

LEXINGTON KY

991

ROCHESTER NY

988

MOBILE AL

980

ALBANY-SCHENECTADY-TROY NY

973

CHATTANOOGA TN-GA

936

WICHITA KS

935

EL PASO TX

935

HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE PA

920

BAKERSFIELD CA

918

PROVIDENCE-FALL RIVER-WARWICK RI-MA

917

MADISON WI

901

STOCKTON-LODI CA

842

AUGUSTA-AIKEN GA-SC

840

DAYTONA BEACH FL

839

ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON PA

837

MELBOURNE-TITUSVILLE-PALM BAY FL

818

LAKELAND-WINTER HAVEN FL

809

FAYETTEVILLE-SPRINGDALE-ROGERS AR

802

JACKSON MS

794

TOLEDO OH

769

SAVANNAH GA

755

HUNTSVILLE AL

752

PENSACOLA FL

749

FORT WAYNE IN

720

SYRACUSE NY

707

MCALLEN-EDINBURG-MISSION TX

701

MYRTLE BEACH SC

700

WILMINGTON NC

690

PROVO-OREM UT

684

SCRANTON--WILKES-BARRE--HAZLETON PA

659

FORT PIERCE-PORT SAINT LUCIE FL

648

MODESTO CA

644

SPOKANE WA

642

RENO NV

642

JOHNSON CITY-KINGSPORT-BRISTOL TN-VA

635

SPRINGFIELD MO

635

LAFAYETTE LA

630

MACON GA

615

YOUNGSTOWN-WARREN OH

603

LANSING-EAST LANSING MI

593

APPLETON-OSHKOSH-NEENAH WI

592

FORT COLLINS-LOVELAND CO

591

LARGEST FRANCHISEES BY REGION

WEST
(AK, CA, HI, OR, WA)

UNITS

G & M OIL CO

279

HARMAN MANAGEMENT

244

AMERICAN WEST RESTAURANT GROUP

233

FLYNN RESTAURANT GROUP

222

AKASH MANAGEMENT

211

MOUNTAIN WEST
(CO, ID, MT, UT, WY)

UNITS

FLYNN RESTAURANT GROUP

245

SIZZLING PLATTER

118

HARMAN MANAGEMENT

106

ALVARADO CONCEPTS

94

MBN BRANDS

81

SOUTHWEST
(AZ, NV, NM)

UNITS

DESERT DE ORO FOODS

182

MERRITT GROUP

143

DIVERSIFIED RESTAURANT GROUP

89

TERRIBLE HERBST 

85

STINE ENTERPRISES 

79

PLAINS
(IA, KS, MO, NE, ND, OK, SD)

UNITS

FLYNN RESTAURANT GROUP

490

ROTTINGHAUS COMPANY 

285

LOVE’S TRAVEL STOPS & COUNTRY STORES 

177

K-MAC ENTERPRISES 

162

FUGATE ENTERPRISES

138

MIDWEST
(IL, IN, MI, MN, OH, WI)

UNITS

DHANANI GROUP

460

FLYNN RESTAURANT GROUP

322

CARROLS RESTAURANT GROUP 

294

KBP BRANDS

277

ALLINE SALON GROUP

212

SOUTH
(AL, AR, FL, GA, KY, IA, MS, NC, SC, TN, TX, VA)

UNITS

DHANANI GROUP

999

FLYNN RESTAURANT GROUP

810

SUN HOLDINGS

662

CARROLS RESTAURANT GROUP

546

KBP BRANDS

496

EAST
(DC, DE, MD, NJ, NY, PA, WV)

UNITS

FLYNN RESTAURANT GROUP

262

CARROLS RESTAURANT GROUP

229

FQSR (dba KBP BRANDS)

143

METRO FRANCHISING COMMISSARY 

139

BRIAD RESTAURANT & LODGING GROUP

113

NEW ENGLAND
(CT, ME, MA, NH, RI, VT)

UNITS

NGP MANAGEMENT

123

CAFUA MANAGEMENT COMPANY (CMC) 

117

THE DHANANI GROUP

104

HK ENTERPRISES

89

CAPE COD ENTERPRISES/COUTO MANAGEMENT GROUP/DARTMOUTH MANAGEMENT GROUP/CAPE MANAGEMENT TEAM

85

Note: Data based on most current FDDs.
Source: FRANdata

Published: December 9th, 2023

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