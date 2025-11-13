 International Franchise News, Deals, & Opportunities for November

International Franchise News, Deals, & Opportunities for November

By: Kevin Behan | 271 Reads |

International Franchise News, Deals, & Opportunities for November

Each month, we bring you a roundup of international franchise news. Here’s your November look at global franchise news, deals, and opportunities.

Anytime Fitness Opens Its First Club in Dubai

Bobby's Burgers Announces Canadian Expansion with Strategic Real Estate Partnership

Captain D’s Splashes Down in the U.K. in October

Club Pilates Announces Thailand Expansion with Master Franchise Agreement

Great American Cookies and Marble Slab Creamery Build on Global Growth with Development Deal in Iraq

GYMGUYZ Inks Landmark Deal to Launch 80 Territories Across Saudi Arabia and UAE

Krispy Kreme Continues Global Expansion, Announces Shops in Spain, Brazil, Uzbekistan

Playa Bowls Signs Master Franchise Agreementin Canada to Launch Its International Expansion

Tommy’s Express Opens First Canadian Location

Published: November 13th, 2025

Share this Feature

Indevia Accounting
SPONSORED CONTENT
Indevia Accounting
SPONSORED CONTENT
Indevia Accounting
SPONSORED CONTENT

Recommended Reading:

Sonny’s BBQ
ADVERTISE SPONSORED CONTENT

FRANCHISE TOPICS

Vox-Pop-Uli
ADVERTISE SPONSORED CONTENT
Franchise Customer Experience Conference
Conferences
Franchise Customer Experience Conference
InterContinental, Atlanta
JUN 2-4TH, 2026

Xpressdocs has the tools you need to control your brand. Our marketing solutions streamline your organization's workflow from creation and production...
Learn More
Location3 is franchising’s proven leader in driving digital transformation. We’re a catalyst for revenue growth, offering strategic...
Learn More

Share This Page

Subscribe to our Newsletters