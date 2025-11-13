 International Franchise News, Deals, & Opportunities for November

By: Kevin Behan | 381 Reads | 1 Shares

Each month, we bring you a roundup of international franchise news. Here’s your November look at global franchise news, deals, and opportunities.

Anytime Fitness Opens Its First Club in Dubai

Bobby's Burgers Announces Canadian Expansion with Strategic Real Estate Partnership

Captain D’s Splashes Down in the U.K. in October

Club Pilates Announces Thailand Expansion with Master Franchise Agreement

Great American Cookies and Marble Slab Creamery Build on Global Growth with Development Deal in Iraq

GYMGUYZ Inks Landmark Deal to Launch 80 Territories Across Saudi Arabia and UAE

Krispy Kreme Continues Global Expansion, Announces Shops in Spain, Brazil, Uzbekistan

Playa Bowls Signs Master Franchise Agreementin Canada to Launch Its International Expansion

Tommy’s Express Opens First Canadian Location

