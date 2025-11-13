International Franchise News, Deals, & Opportunities for November
Each month, we bring you a roundup of international franchise news. Here’s your November look at global franchise news, deals, and opportunities.
Anytime Fitness Opens Its First Club in Dubai
Bobby's Burgers Announces Canadian Expansion with Strategic Real Estate Partnership
Captain D’s Splashes Down in the U.K. in October
Club Pilates Announces Thailand Expansion with Master Franchise Agreement
Great American Cookies and Marble Slab Creamery Build on Global Growth with Development Deal in Iraq
GYMGUYZ Inks Landmark Deal to Launch 80 Territories Across Saudi Arabia and UAE
Krispy Kreme Continues Global Expansion, Announces Shops in Spain, Brazil, Uzbekistan
Playa Bowls Signs Master Franchise Agreementin Canada to Launch Its International Expansion
Tommy’s Express Opens First Canadian Location
